Die Wand und ihre beiden Besprüher © AP

Weil sie ein historisches Gebäude mit Farbe besprüht haben, drohen zwei Touristen in Thailand bis zu zehn Jahre Haft. Es handle sich um eine 700 Jahre alte Mauer in der Altstadt von Chiang Mai im Norden Thailands, teilte die Polizei am Freitag mit. Die beiden 23-Jährigen aus Großbritannien und Kanada hatten "Scouser Lee B." an die Wand gesprüht. "Scouser" ist Slang für eine Person aus Liverpool.

Sie wurden am Donnerstag wegen Vandalismus festgenommen, als sie zu der Wand zurückkehrten, um die Rechtschreibung zu korrigieren. Beide haben gestanden und angegeben, betrunken gewesen zu sein.

Lokale und internationale Touristen in Thailand sind schon häufiger wegen respektlosen Verhaltens gegenüber heiligen historischen Stätten festgenommen worden. Dies ist jedoch die erste Festnahme wegen eines Graffitis.