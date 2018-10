Zwei der 19 Verletzten sind in kritischem Zustand.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Bei einem vermutlich absichtlich ausgelösten Hausbrand in Barcelona sind 18 Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen seien in kritischem Zustand, berichteten spanische Medien am Montag unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Die Betroffenen hätten größtenteils Rauchvergiftungen davongetragen und würden im Krankenhaus behandelt.

Das Feuer war am Sonntag ausgebrochen. Die Polizei teilte mit, der mutmaßliche Brandstifter sei festgenommen worden. Die Hintergründe der Tat müssten noch geklärt werden.