Sujetbild © (c) Getty Images/fStop (Junophoto)

Eine Zweijährige hat in Lehesten im deutschen Thüringen einen Unfall mit einem Auto verursacht. Der Vater hatte das Mädchen kurz auf dem Fahrersitz "zwischengeparkt", während er etwas aus dem parkenden Pkw auslud, wie der Spiegel online berichtet.

Ein fataler Fehler, wie sich kurze Zeit später herausstellte, denn das Kind löste unabsichtlich die elektronische Parkbremse und setzte den Wagen so in Gang. Das Auto rollte die abschüssige Straße bergab und prallte in zwei Autos sowie einen Zaun. Das Mädchen blieb zum Glück unverletzt.

Der Schaden ist mit rund 30.000 Euro allerdings sehr hoch.