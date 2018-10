Könnte Kabel anknabbern Maus legt deutschen Regierungsflieger lahm

Der deutsche Bundesfinanzminister Olaf Scholz musste seine Rückreise von der IWF-Tagung auf Bali umplanen, weil eine Maus in die Regierungsmaschine huschte.

© APA/AFP/dpa/KAY NIETFELD

Gegen Mittag indonesischer Ortzeit wurde bekannt, dass Olaf Scholz (SPD) seine Rückreise nach Berlin von der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Bali verspätet antreten wird, weil eine Maus in die Regierungsmaschine "Konrad Adenauer" gehuscht sei. Es sei nun zu befürchten, dass das Nagetier Kabelwerk anknabbert.

Foto © APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

In aller Eile wurde nun ein Linienflug für den Minister gebucht, damit er rechtzeitig zur Bayernwahl am Sonntag wieder zurück in Deutschland sei. Auch für die Staatssekretäre Jörg Kukies und Wolfgang Schmidt suchte man Linienflüge. Der Rest der Delegation sowie 20 mitgereiste Journalisten sitzen auf der Ferieninsel fest.

