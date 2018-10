Facebook

Sujetbild © APA/GEORG HOCHMUTH

Die ersten fünf Jahre seines Lebens hat Mason Motz (6) aus dem US-Bundesstaat Texas kaum einen Laut von seinen Lippen gebracht. Er wurde mit dem sogenannten Sotos-Syndrom geboren, einer Krankheit bei der der Körper schneller wächst, die motorische, kognitive und sprachliche Entwicklung indes langsamer fortschreitet. Deshalb wunderte sich seine Familie auch nicht, dass sich der Bub nicht richtig artikulieren konnte.

Ein Zahnarztbesuch änderte jedoch das Leben der ganzen Familie. Bei der Untersuchung entdeckte die Ärztin, dass Mason ein verkürztes Zungenbändchen hat und deshalb nicht sprechen kann. Bei dieser körperlichen Auffälligkeit ist die Zunge durch ein Bändchen mit dem Mundboden verwachsen. Die Zunge kann nicht richtig bewegt werden. Mit Hilfe eines einfachen Eingriffes wurde das Bändchen bei Mason entfernt und schon bald konnte der Bub seine ersten Wörter richtig sprechen.

"Er hatte von klein an immer eine verzögerte Entwicklung", erklärte die Mutter Meredith. Man sei davon ausgegangen, dass das Nicht-Sprechen ein Teil seiner diagnostizierten Erkrankung sei. Verwunderlich an der ganzen Geschichte, die wie durch ein Wunder ein glückliches Ende nahm: Mason war seit Jahren bei Logopäden in Behandlung und niemand hatte dem Kind je in den Mund geschaut und das Zungenbändchen entdeckt.

Zu dieser Geschichte meldete sich Andrea Chinaglia, Landesvorsitzender in Kärnten für den Berufsverband Logopädie Austria, bei der Kleinen Zeitung: "Ich möchte unterstreichen, dass der Fall in den USA passiert ist und wir gar nicht wissen, ob die Therapeuten des Buben tatsächlich ausgebildete Logopäden waren." Die Ausbildung in Österreich erfülle höchste Qualitätsansprüche.