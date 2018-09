Traktoranhänger kippte in der Kurve eines Kreisverkehrs um: 14 Mitfahrer erlitten zum Teil schwere Verletzungen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei einer Junggesellenausfahrt kam es zu einem schweren Unfall © (c) Jörg Hüttenhölscher - stock.adobe.com (Photographer: Joerg Huettenhoels)

Bei einem Junggesellenausflug sind am Sonntag in Swisttal-Heimerzheim bei Bonn 14 junge Leute von einem umstürzenden Traktoranhänger verletzt worden. Neun von ihnen erlitten schwere, einer laut Polizei sehr schwere Verletzungen. Die anderen Unfallopfer kamen mit leichteren Blessuren davon.

Insgesamt waren rund 20 Personen auf dem von einem Schlepper gezogenen Anhänger mitgefahren. Das Gefährt sei in der Kurve eines Kreisverkehrs umgestürzt, teilte ein Polizeisprecher mit.

Am vergangenen Wochenende hatte sich in Niederösterreich ein ganz ähnlicher Unfall ereignet. In Allhartsberg (Bezirk Amstetten) wurden 13 Frauen teils schwer verletzt, als bei einem Polterabend ebenfalls ein Traktoranhänger umstürzte.