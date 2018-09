Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zahlreiche Skandale in Altersheimen: Nun werden landsweit Untersuchungen eingeleitet © (c) dpa/A3250 Oliver Berg (A3250 Oliver Berg)

Nach einer Reihe von Skandalen in Altersheimen startet Australien eine landesweite Untersuchung des Pflegesektors. "Vorfälle, in denen ältere Menschen durch das Versagen in der Pflege zu Schaden kommen, können einfach nicht gerechtfertigt oder entschuldigt werden", sagte Premierminister Scott Morrison am Sonntag.

Es müsse dringend aufgeklärt werden, wie weit verbreitet Missstände in Altersheimen und anderen Pflegeeinrichtungen seien. Vor einem Jahr waren grauenhafte Zustände in einem staatlichen Pflegeheim für Demenzkranke bekannt geworden. Dort waren die Bewohner gut zehn Jahre lang Misshandlungen ausgesetzt. Seitdem habe das Gesundheitsministerium etwa jeden Monat eine Einrichtung geschlossen, weil dort Standards nicht eingehalten worden seien, berichtete Morrison. Bei der nun eingeleiteten Untersuchung sollen demnach private und gemeinnützige Einrichtungen unter die Lupe genommen werden, sowie Pflegedienste für Behinderte.

Zahlreiche Vorwürfe

Wie der "Sunday Telegraph" unter Berufung auf Regierungsangaben schrieb, stieg die Zahl der Seniorenheime, in denen die Bewohner einem "ernsthaften Risiko" ausgesetzt waren, jüngst um 177 Prozent an. Die Zahl der Einrichtungen, die die Vorgaben der Regierung deutlich verfehlen, vervierfachte sich demnach fast.

Ein im Februar veröffentlichter Bericht listete etliche Vorwürfe von Misshandlungen und Vernachlässigung in Pflegeeinrichtungen auf. Zu den schwersten Fällen zählten der Einsatz von Haltegurten, die Überdosierung von Medikamenten und die sexuelle Nötigung einer 99-Jährigen durch einen Pfleger.