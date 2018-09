Frankfurter Bahnhofsviertel Großeinsatz der Polizei gegen Drogenkriminalität

Facebook

Sujetbild: Polizei © APA/dpa/Peter Steffen

Die Polizei in Frankfurt am Main ist am Donnerstagabend mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften gegen Drogen- und Milieukriminalität vorgegangen. Im Frankfurter Bahnhofsviertel waren 450 Beamte im Einsatz, wie die Polizei mitteilte. An dem Einsatz beteiligt waren auch Beamte der Steuerfahndung sowie Lebensmittelkontrollore.

Durch den Einsatz gab es Straßensperrungen - das Bahnhofsviertel musste bis in die frühen Morgenstunden am Freitag weitläufig umfahren werden. Im Zuge des Einsatzes fanden bereits im Laufe des Donnerstags umfangreiche verdeckte Maßnahmen statt.