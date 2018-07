Tschechien Zwei Tiger und Löwe aus Gehege entkommen

Facebook

© (c) APA/AFP/HECTOR RETAMAL

Zwei Tiger und ein Löwe sind in einem Zoo östlich von Prag aus ihrem Gehege entkommen. Die Polizei setzte ein Großaufgebot von Beamten und einen Hubschrauber ein, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Rund 400 Bewohner eines nahen Dorfes wurden aufgerufen, in ihren Häusern und Wohnungen zu bleiben. Tierärzte konnten die Raubtiere nach mehreren Stunden mit Narkosegewehren betäuben.

Die beiden Tiger und der Löwe hatten sich gemeinsam einen schattigen Platz unter einer Kiefer ausgesucht. Wie die Tiere entkommen konnten, war zunächst unklar.

Flucht am Ruhetag

Der "Biopark Stit" beschreibt sich auf seinen Internetseiten als "private Zuchteinrichtung für vom Aussterben bedrohte exotische Tiere". Er hält unter anderem Löwen, Tiger, Leoparden, einen Puma, aber auch Pferde, Schildkröten und Vögel.

Der Zoo ist für Besucher geöffnet, doch war Montag ein Ruhetag. Der Tierpark befindet sich rund 25 Kilometer westlich von Hradec Kralove (Königgrätz). Vor einem Jahr war dort nach Angaben der Agentur CTK ein Besucher verletzt worden, nachdem er seine Hand mit einer Kamera ins Löwengehege gestreckt hatte.