© (c) APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA

Fünf Tage nach ihrem Verschwinden gibt es noch immer kein Lebenszeichen von der vermissten Jugend-Fußballmannschaft in Thailand. Am Mittwoch setzten die Retter die Suche nach den zwölf Jugendlichen und ihrem Trainer fort. Starker Regen behindert die Suche.

Die Buben im Alter von 13 bis 16 Jahren und ihr Trainer sind seit Samstag in einer teilweise überfluteten Höhle in der nordthailändischen Provinz Chiang Rai eingeschlossen. Heftiger Regen, so vermuten die Behörden, hatte eine Sturzflut ausgelöst und der Gruppe den Weg aus der Tham Luang-Khun Nam Nang Non-Höhle versperrt.

Suche nach Fußballteam geht weiter

Hoffnung enttäuscht

Die Suchmannschaften, darunter auch Militärtaucher, erreichten eine große Felskammer, die mehrere Kilometer tief in der Höhle liegt. Die Hoffnung, dass die Fußballmannschaft dort ausharren könnte, wurden aber enttäuscht. Nun hoffen die Retter, die Jugendlichen in einer tiefer in der Höhle liegenden Kammer zu entdecken oder einen anderen Eingang in die weit verzweigte Höhle zu finden, berichtete die "Bangkok Post".

In Thailand ist derzeit Regensaison. Gerade in Berggebieten kann es dabei zu plötzlichen Überschwemmungen kommen. Die Höhle in Chiang Rai etwa 1.000 Kilometer nördlich von Bangkok liegt in der Nähe zur Grenze mit Myanmar.

In Höhle gefangen: Jugendliche in Thailand vermisst In einem Rennen gegen die Zeit haben sich im Norden Thailands hunderte Einsatzkräfte weiter um die Rettung der in einer überschwemmten Höhle eingeschlossenen Buben-Fußballmannschaft bemüht. (c) APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA (LILLIAN SUWANRUMPHA) In der Nacht zu Mittwoch installierten die Einsatzkräfte mehrere Pumpen, um das Hochwasser in der Tham-Luang-Höhle zu bekämpfen. Ihre Bemühungen wurden aber durch anhaltende Regenfälle erschwert. (c) APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA (LILLIAN SUWANRUMPHA) Laut thailändischer Armee stieg der Wasserspiegel in der Höhle über Nacht um 15 Zentimeter. Der Rettungseinsatz sei noch "viel härter" geworden, sagte der Gouverneur der Provinz Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, vor Journalisten. Die Einsatzkräfte versuchten mit aller Kraft, Wasser herauszupumpen, "aber der Wasserspiegel steigt weiter an". (c) AP (Tassanee Vejpongsa) Außerdem kämen die rund 200 Einsatzkräfte in den Gängen der Höhle wegen des trüben Wassers und Sauerstoffmangels nicht gut voran. "Jede Sekunde zählt für diese Kinder", fügte der Gouverneur mit Blick auf die Fußballmannschaft hinzu. (c) APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA (LILLIAN SUWANRUMPHA) Für die Rettungsaktion wurden insgesamt rund tausend Einsatzkräfte mobilisiert, die sich am Boden und aus der Luft beteiligen. Am Mittwoch sollten aus dem Ausland drei erfahrene Höhlentaucher eintreffen. Außerdem sollten zusätzliche Wasserpumpen bereitgestellt werden. (c) APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA (LILLIAN SUWANRUMPHA) Die zwölf Fußballer im Alter zwischen elf und 16 Jahren und ihr 25-jähriger Trainer werden seit Samstagabend vermisst. Die Mutter von einem der Buben hatte Alarm geschlagen, nachdem ihr Sohn nach dem Fußballtraining nicht nach Hause gekommen war. (c) AP (Sakchai Lalit) Daraufhin wurden vor dem Höhleneingang Fußabdrücke, Schuhe und Fahrräder der Buben gefunden. Nach Angaben der Behörden kennt sich das Fußballteam gut in der Höhle aus. (c) APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA (LILLIAN SUWANRUMPHA) In der Region waren in den vergangenen Tagen heftige Monsunregen niedergegangen, so dass die Höhle sich schnell mit Wasser gefüllt hatte. Die dramatische Rettungsaktion hält ganz Thailand in Atem, auch hochrangige Politiker und Mitglieder der hochgeachteten Königsfamilie äußerten sich betroffen. (c) APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA (LILLIAN SUWANRUMPHA) Die Höhle Tham Luang befindet sich in einem Nationalpark in der Nähe der Grenze zu Myanmar und Laos. Wegen ihrer Abgeschiedenheit wird sie von ausländischen Touristen nur selten besichtigt. (c) AP 1/9