Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HELMUT FOHRINGER

"Gott hat sie für mich ausgesucht." Languida Nzohabonayo aus der Provinz Gitega in Zentral-Burundi ist mit der Geiß, die sie bekommen hat, mehr als zufrieden. Die Caritas hilft Witwen in dem kleinen afrikanischen Land, das nur Platz 184 von 188 auf dem UNO-Index menschlicher Entwicklung liegt, indem sie Ziegen an allein stehende und alleinerziehende Frauen vergibt.

Sie produzieren Milch, Dünger für das Feld, und die Kitze können bei Bedarf verkauft werden. Mit dem Projekt ist außerdem eine Geste der Versöhnung zwischen den Volksgruppen der Hutus und Tutsis verbunden.

Ziege schenken Ziegen können u.a. auch via den Caritas-Webshop www.schenkenmitsinn.at, der Langzeitarbeitslosen in Knittelfeld Beschäftigung gibt, an Witwen in Burundi gespendet werden. Dort sind auch T-Shirts mit der Aufschrift "Meine Ziege lebt in Burundi" erhältlich. Die örtliche Caritas kauft die Ziegen mit den Spenden aus Österreich unmittelbar in der Region.

So ergriff auch Caritas-Präsident Michael Landau dieser Tage auf einer Reise im Vorfeld der diesjährigen Anti-Hunger-Kampagne der katholischen Hilfsorganisation den Strick einer von insgesamt 300 Ziegen, die auf einer Wiese in Gitega angebunden auf eine neue Besitzerin warteten. Ebenso viele - meist ältere - Frauen waren in bunten Kleidern und in farbenfroh gemusterte Tücher gehüllt zu einer feierlichen Massenübergabe gekommen. An eine von ihnen übergab Landau symbolisch vor einer Soundkulisse einheimischer Gesänge und lautem Gemeckere ein Exemplar der gehörnten Paarhufer. Ein Tierpfleger hatte jedes einzelne Exemplar zuvor noch gegen Pest und Würmer geimpft.

2000 Ziegen übergeben

In den vergangenen fünf Jahren hat die Caritas so insgesamt 2.000 Ziegen überwiegend an Witwen in Burundi vergeben. "Sie geben Dünger, mit dem Mist wird die Fruchtbarkeit der Felder erhöht", erläuterte Caritas-Mitarbeiter Georg Gnigler bei der Gelegenheit. Die Ziegen seien so etwas wie eine "Sparkasse". Von den rund zwei Jungen, die sie werfen, könnten die Besitzerinnen welche verkaufen und mit dem Geld medizinische Versorgung bezahlen oder Schuluniformen und -hefte für ihre Kinder kaufen.

Die Empfängerinnen werden instruiert, wie sie mit dem Ziegen umgehen müssen. Ansonsten wird ihnen nur eine Auflage mitgegeben: Das erste Zicklein, das geboren wird, müssen sie an eine Frau der anderen Volksgruppe weitergeben. Bekommt also eine Hutu-Frau eine Ziege von der Caritas, muss sie das Erstgeborene an eine Frau aus den Reihen der Tutsis verschenken und umgekehrt.

Streit zwischen Volksgruppen

Der Konflikt zwischen Hutus und Tutsis hat die Geschichte Burundis seit der Unabhängigkeit von Belgien 1962 begleitet. 1972 nach einem Aufstand der Hutus gegen die regierenden Tutsis und 1993 nach der Ermordung des ersten Hutu-Präsidenten eskalierte er bis zu völkermordartigen Massakern an jeweils mehreren Hunderttausend Hutus bzw. Tutsis. Die Gegensätze haben die Entwicklung des rohstoffarmen aber fruchtbaren Landes stark beeinträchtigt.

Languida Nzohabonayo ist 38. Sie hat ein zwölfjähriges Mädchen und einen zehnjährigen Sohn. Als sie mit ihm schwanger war, verlor sie ihren Mann bei einem Autounfall. Zu allem Unglück brachen jüngst Diebe in ihr Haus ein und stahlen alles. Auf sich gestellt, zieht sie Mais und Bohnen für den Eigenbedarf auf einem kleinen Grundstück, wie sie erzählt. Ein Nutztier hat sie nie besessen. "Meine Kinder freuen sich schon auf die Ziege. Sie haben mir versprochen, mir dabei zu helfen sich um die Ziege zu kümmern." Ein späteres Jungtier könnte ihr einmal gutes Geld in Höhe von 40.000 bis 50.000 Burundi-Francs (20 bis 25 Euro) bringen.