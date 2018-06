Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jacinda Ardern © APA/AFP/MARTY MELVILLE

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern hat ein Mädchen zur Welt gebracht. Es ist das erste Kind der 37-jährigen Politikerin. Ardern war am Donnerstag in ein Krankenhaus in Auckland eingeliefert worden. Die Geburt dürfte ohne Komplikationen verlaufen sein.

Ardern postete ein Foto von sich, ihrer Tochter und ihrem Partner Clarke Gayford auf Instagram:

STORY: New Zealand Prime Minister @jacindaardern gives birth to baby girl https://t.co/OQyzVmlNYE (Pic: Jacinda Ardern) pic.twitter.com/8B1uxvF8hl — ABC News (@abcnews) 21. Juni 2018

"Willkommen in unserem Dorf, Kleines", schrieb die frischgebackene Mutter. Das gesunde Mädchen sei um 16.45 Uhr (Ortszeit) auf die Welt gekommen und wiege 3,31 Kilogramm. Ardern ist damit erst die zweite Regierungschefin überhaupt, die während ihrer Amtsperiode Mutter wurde. 1990 hatte die damalige pakistanische Premierministerin Benazir Bhutto ein Kind zur Welt gebracht.

Ardern hat die Regierungsgeschäfte vorübergehend an Vizepremierminister Winston Peters übergeben. Sie will sechs Wochen in Mutterschutz gehen.