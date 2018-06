Facebook

Polizeieinsatz nach Schießerei in Mexiko © APA/AFP/ULISES RUIZ

In einer von Bandenkriminalität geprägten Region in Mexiko sind sechs Polizisten getötet worden. Die fünf Männer und eine Frau gehörten der Gemeindepolizei in Amozoc im zentralmexikanischen Bundesstaat Puebla an, wie der Sicherheitsminister von Peubla, Jesus Morales, mitteilte.

Am Tatort fand die Polizei den Angaben zufolge einen Tankwagen mit einer gestohlenen Treibstoffladung. Zwei bewaffnete Verdächtige wurden festgenommen

In Puebla gibt es immer wieder Zusammenstöße zwischen der Polizei und kriminellen Gruppen, die Treibstoff aus den Pipelines der staatlichen Ölfirma stehlen. Im Mai waren mehr als hundert Polizisten in Puebla entlassen worden, weil sie der Zusammenarbeit mit Treibstoff-Dieben verdächtigt wurden.

Mexiko hat ein massives Problem mit Gewalt: Im vergangenen Jahr wurden nach offiziellen Angaben mehr als 25.000 Menschen ermordet, so viele wie nie zuvor. Mehr als 90 Prozent der Gewaltverbrechen im Land bleiben unbestraft.