© APA/AFP/JOHN THYS

Die Entwicklungsorganisation Oxfam hat die Zustände für Asylsuchende an der französisch-italienischen Grenze kritisiert. Dort gebe es "gravierende Verstöße" gegen die Menschenrechte - vor allem unbegleiteter Minderjähriger, heißt es in einem am Freitag veröffentlichtem Bericht. Französische Beamte haben demnach Kinder schikaniert und körperlich sowie verbal misshandelt.

Häufig hätten die minderjährigen Migranten demnach Nächte in Gefängniszellen ohne Essen, Trinken und Decken verbringen müssen. Polizisten hätten häufig Papiere und Aussagen gefälscht, um minderjährige Flüchtlinge älter erscheinen zu lassen oder um den Anschein zu erwecken, dass sie freiwillig zurückkehren möchten, so Oxfam in dem Bericht "Nowhere but out".

"Katastrophale Lage"

"Kinder, Frauen und Männer, die vor Verfolgung und Krieg flüchten, dürfen nicht auch noch von Beamten in Frankreich und Italien misshandelt werden", appellierte Elisa Bacciotti, Kampagnenleiterin von Oxfam Italien.

Angesichts der "katastrophalen" Lage in Italien und anderen europäischen Transit- und Aufnahmestaaten "verbietet sich die aktuell diskutierte Zurückweisung von Geflüchteten an deutschen Grenzen", forderte Robert Lindner, Referent für Krisen und Konflikte bei Oxfam Deutschland. Es dürfe keine Einschränkungen beim Schutz von Menschen geben, die vor Verfolgung und Krieg fliehen. Innerhalb der EU sei dringend eine "gerechtere und am Wohl der Asylsuchenden orientierte Regelung für ihre Aufnahme" vonnöten.