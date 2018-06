Kinder wurden ot in einer Dienstwohnung der französischen Gendarmerie in der Nähe von Lyon gefunden. In der Kaserne lebten ungefähr 20 Familien.

Zwei Mädchen im Alter von drei und fünf Jahren sind nach Medienberichten tot in einer Dienstwohnung der französischen Gendarmerie in Limonest in der Nähe von Lyon gefunden worden. Die Mutter habe die Kinder am Sonntag leblos in ihrem Zimmer gefunden, berichteten die Regionalzeitung "Le Progres" und andere französische Medien am Montag unter Berufung auf Polizeiquellen.

Wie es dazu kommen konnte, blieb zunächst unklar. Laut Zeitung ermittelt die Staatsanwaltschaft. In der Kaserne lebten ungefähr 20 Familien. Die Gendarmerie zählt zu den Streitkräften, die Truppe nimmt aber Polizeiaufgaben wahr und untersteht dem Innenministerium.

Mutter in Polizeigewahrsam

Die Mutter der beiden Kinder ist in Gewahrsam genommen worden. Dies verlautete am Montagabend aus Ermittlerkreisen. Medienberichten zufolge schloss die Polizei nicht aus, dass sie selbst ihre Kinder vergiftet hat.

Infolge von Anhörungen werde inzwischen wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt, hieß es vonseiten der Ermittler. Autopsien gaben demzufolge jedoch keinen Aufschluss über die Todesursache. Die Tests zur Bestimmung von Giftstoffen in den Körpern der Kinder seien allerdings noch nicht abgeschlossen.

Die Mädchen wurden 2012 und 2014 geboren. Der Vater der beiden ist Unteroffizier der örtlichen Gendarmerie-Brigade und soll sich nach Angaben der Ermittler zum Todeszeitpunkt auf einem Sportausflug befunden haben.