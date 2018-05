In noblem Badeort Touristin von fünf Hotelangestellten vergewaltigt

Facebook

Eine britische Touristin soll in einem Hotel im noblen süditalienischen Badeort Sorrento unter Drogen gesetzt und von mindestens zehn Männern vergewaltigt worden sein. Fünf tatverdächtige Hotelangestellte seien identifiziert und verhaftet worden, teilte die italienische Polizei am Montag mit. Die Tat habe sich bereits im Oktober 2016 ereignet.

Der Polizei zufolge verbrachte die etwa 50-jährige Frau den letzten Abend ihres Urlaubs in dem an der Südküste des Golfs von Neapel gelegenen Ort. Zwei Barmänner hätten der Britin und ihrer Tochter einen Drink angeboten, in dem ein Schlafmittel aufgelöst war. Die Barkeeper hätten sich dann in einem Raum neben dem Pool an der Urlauberin vergangen, die Tochter sei nicht zu Schaden gekommen. Ob auch sie das Getränk zu sich nahm, teilte die Polizei nicht mit. Die Mutter sei in einen Personalraum geschleppt worden, wo weitere Männer über sie herfielen.

Täter machten Fotos und Videos

Die Täter, einige von ihnen splitternackt, hätten Fotos und Videos gemacht und untereinander ausgetauscht. Ihre Chatgruppe nannten sie der Polizei zufolge "schlechte Gewohnheiten". Die Frau erstattete nach ihrer Heimreise bei der Polizei in Kent in England Anzeige.