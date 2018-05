Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Mord in zehn Fällen vor.

Das Auto nach der Todesfahrt © AP

Nach einer tödlichen Schlingerfahrt über Gehwege im kanadischen Toronto ist der mutmaßliche Fahrer wegen des versuchten Mordes in drei weiteren Fällen angeklagt worden. Damit wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten Mord in zehn und versuchten Mord in 16 Fällen vor.

Der 25-Jährige wurde am Donnerstag per Video ins Gericht zugeschaltet und war in orangefarbener Häftlingsuniform zu sehen, wie kanadische Medien berichteten. Seine nächste Anhörung ist für Mitte September geplant.

Sieben Opfer immer noch im Spital

Bei dem Angriff vor gut zwei Wochen wurden zehn Menschen im Alter zwischen 22 und 94 Jahren getötet, 16 weitere wurden verletzt. Sieben der Opfer liegen laut einem CBC-Bericht weiterhin im Krankenhaus, vier von ihnen mit lebensgefährlichen Verletzungen