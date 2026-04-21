Der Fall der „Waldfamilie“ ist zur Dauersaga in Italien geworden. Die Nation nimmt am Schicksal der Aussteigereltern teil, denen ein Jugendgericht vor fünf Monaten das Sorgerecht für ihre drei Kinder entzogen hatte. Der Vorwurf: Das Kindeswohl der Geschwister Utopia Rose (8) sowie der Zwillingssöhne Bluebell und Galorian (beide 6) sei durch den alternativen Lebensstil der Eltern gefährdet. Gestern sollte die Berufungsinstanz in der Stadt L‘Aquila über die Zusammenführung der Familie nach fünf Monaten Trennung entscheiden. Das Urteil schien sich jedoch zu verzögern.

Der Fall der britisch-australischen Familie Trevaillon-Birmingham ist zum Medienphänomen mutiert. Im März sendete „60 Minutes Australia“ eine große investigative Dokumentation unter dem Titel „Save the Children“. Mutter Catherine Birmingham hat ein Buch über ihren Kampf gegen die Behörden geschrieben, das am 5. Mai erscheint. Es soll den Titel „La nostra vita libera“ (Unser freies Leben) tragen. Wie frei sind Eltern in ihrer Erziehungsentscheidung und wann ist der Staat berechtigt, einzugreifen?

Unkoventionell, aber nicht ungesund

Im Fall Trevaillon-Birmingham scheint sich die öffentliche Meinung recht einig, dass die Richter über das Ziel hinausgeschossen haben. Schließlich führte die „Waldfamilie“ bei Palmoli in den Abruzzen ein gewiss unkonventionelles, aber nicht eindeutig als ungesund einzustufendes Zusammenleben. Das Gericht bemängelte fehlende soziale Einbindung der Kinder, mangelhafte sanitäre Zustände sowie prekäre Schulbildung. Inzwischen gibt es nur noch Verlierer: die verzweifelten Eltern, die in der Einrichtung weitgehend auf sich allein gestellten Kinder sowie die Justiz.

Nun sind beide Eltern in eine von der Gemeinde Palmoli zur Verfügung gestellte Wohnung gezogen, die den behördlichen Anforderungen entspricht. Die Gemeinde stellt die Bleibe für zwei Jahre zur Verfügung. Währenddessen soll das Haus im Wald mit Strom- und Wasseranschluss, modernen Sanitäranlagen sowie statischen Eingriffen renoviert werden. Die Familie hatte ein autarkes Leben in engem Kontakt mit der Natur und fern der Zwänge der modernen Konsumgesellschaft geführt. Eine der Auflagen des Gerichts ist die Teilnahme der Kinder am staatlichen Bildungssystem.

Hygienestandards

Vor allem Mutter Catherine wehrte sich lange gegen die staatlichen Auflagen. Im November 2025 folgte die Entscheidung des Jugendgerichts, die Kinder in eine soziale Einrichtung einzuweisen: Hygienestandards seien nicht eingehalten, soziale Bedürfnisse der Kinder seien nicht berücksichtigt und der Bildungsstandard im Freilernen sei nicht erfüllt worden. Die Eltern argumentieren nun, dass sie ihren Lebensstil angepasst haben, um ihre Kinder wieder zurückzubekommen.

Jüngst legten psychologische Gutachter einen Bericht vor. Darin ist zu lesen, welche negativen Folgen die Unterbringung der Kinder in einer sozialen Einrichtung zur Folge habe. Diese habe zu einer „tiefgreifenden und plötzlichen Störung“ ihrer Gewohnheiten geführt. Die seien im Familienalltag im Wald „durch stabile und beständige Routinen“ gekennzeichnet und den Entwicklungsbedürfnissen angemessen gewesen. Nicht zuletzt habe die Umstellung von einer zuvor ausgewogenen und ökologischen Kost auf eine standardisierte Ernährung mit verarbeiteten Lebensmitteln negative gesundheitliche Folgen.