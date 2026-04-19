Das Rampenlicht ist Claire Tabouret gewohnt: Die 44-jährige französische Gegenwartskünstlerin ist in wenigen Jahren zum Superstar der internationalen Kunstszene aufgestiegen. Ihre wegen des großen Andrangs um drei Monate verlängerte Ausstellung „D’un seul souffle“ (Aus einem Atem) im Pariser Grand Palais haben 324.000 Menschen besucht. Zu sehen waren dort lebensgroße Modelle und Vorarbeiten für die neuen Glasfenster von Notre-Dame. Tabouret hatte vor einem Jahr den Wettbewerb gewonnen, den das französische Kulturministerium auf Wunsch der Pariser Diözese und Erzbischof Laurent Ulrich ausgeschrieben hatte.

300.000 unterschrieben Petition

Mehr als 300.000 Menschen haben allerdings auch die Petition unterschrieben, die der französische Kunstkritiker Didier Rykner im Dezember 2023 lanciert hat. „Lasst uns die Fenster von Viollet-le-Duc in Notre-Dame behalten“, lautet der Titel der Petition, die gegen einen Austausch mit zeitgenössischen Glasfenstern mobil macht.

© IMAGO

In Frankreich ist seither eine Art Fensterstreit entbrannt. Die absichtlich puritanisch und farblos gehaltenen Fenster von Viollet-le-Duc – im französischen Fachterminus Grisaille schwingt neben der Farbbedeutung auch ein Gefühl von Eintönigkeit und Öde mit – mögen kein Meisterwerk sein und auch nur aus dem 19. Jahrhundert stammen, nach den Kriterien des Denkmalschutzes, hätten sie bleiben müssen, weil sie das Feuer am 15. April 2019 wie durch ein Wunder überlebt haben.

„Wer gibt ihm das Recht?“, fragt deshalb Kunstkritiker Rykner, der sich mit seiner Zeitschrift „La Tribune de l’Art“ in den vergangenen Jahren zum Verteidiger des Kulturerbes aufgeschwungen hat. „Emmanuel Macron will die Kathedrale von Notre-Dame mit dem Stempel des 21. Jahrhunderts markieren. Ein bisschen mehr Bescheidenheit wäre angebracht“, so Rykner. Die ehemalige Direktorin für Kulturerbe im Kulturministerium, Maryvonne de Saint-Pulgent, eine namhafte Figur in Frankreich, stimmt in diesen Chor der Empörten mit ein: „Warum diese Verbissenheit gegen Viollet-le-Duc?“, fragt sie. Auch die Experten der Nationalen Kommission für Kulturerbe und Architektur (CNPA) sprachen sich 2024 einstimmig gegen den Einbau zeitgenössischer Glasmalereien aus. Umsonst.

Inzwischen konnte sich aber jeder, der wollte, selbst ein Bild machen, was einerseits für Euphorie gesorgt hat, andererseits die Kritik nicht komplett hat verstummen lassen. Einige bezeichnen Tabourets Arbeit als Textilkunst, wiederum andere bemängeln die fehlende „spirituelle Tiefe“. Insgesamt wird von den Kritikern befürchtet, dass die Fenster die Lichtverhältnisse in der Kathedrale verändern werden, obwohl Vorgabe der Ausschreibung war, dies zu vermeiden. Kritisiert wird auch die Ästhetik, die von einigen als eindeutig zu zeitgenössisch empfunden wird.

© IMAGO

Tabourets Stil ist unverkennbar. Man kann ihn mögen – oder auch nicht. Dass die französische Künstlerin die Aufgabe auf die leichte Schulter genommen hätte, kann niemand behaupten. Tabouret hat die sechs Pfingstszenen auf transparentes Plexiglas gemalt und dabei freien Pinselstrich und Schablonentechnik kombiniert. Für jedes Tableau sind 50 Miniszenen entstanden, die zu einem Fenster mit Rosette zusammengesetzt werden.

Die sieben Meter hohen Modelle wirken, zugegeben, auf den ersten Blick befremdlich. Obwohl Maria nicht, wie so oft, in sich zusammengesunken dargestellt wird, und stattdessen die Arme wie eine glückliche Influencerin gen Himmel reißt, hat sie doch etwas von der Melancholie von Tabourets Frauen- und Selbstporträts. Auch die Farbwahl wirkt typisch Tabouret, fast expressionistisch, obwohl die Künstlerin betont, dass sie sich zurückgehalten habe, sonst hätte ein Fenster auch „komplett rosa“ werden können.

Rückkehr aus den USA

Nach zehn Jahren in den USA ist Tabouret kürzlich mit ihrem Mann und den zwei kleinen Kindern nach Frankreich zurückgekehrt. Als Tochter einer Britin aus wohlhabendem Haus und eines Franzosen mit kommunistischer und antiklerikaler Familientradition ist Tabouret die Rolle der Vermittlerin gewohnt. Dass sie jetzt mit ihrer Arbeit im Zentrum einer Kontroverse steht, begreift sie als ihr Schicksal. Sie versuche Menschen zusammenzubringen, sagt Tabouret in einem Porträt für „Le Monde“: „Deshalb bin ich Künstlerin, weil ich die Zweifel, die menschliche Mehrdeutigkeit und das Nichtwissen annehmen kann.“

© IMAGO

Sie gibt zu, selbst überrascht gewesen zu sein, als sie mit dem Projekt betraut wurde. Die Entscheidung wirkte untypisch für Frankreich, weil das Land ein „sehr besonderes Verhältnis zu seinem Kulturerbe“ habe. Aus der Ferne kam ihr die alte Heimat so verkrustet vor wie eh und je. Ihre Entscheidung, vor zehn Jahren in die USA zu gehen, habe nämlich auch damit zusammengehangen, dass sie die „Gefahr des Stillstands“ gespürt habe. „Ich will dazu beitragen, dem Kulturerbe Leben einzuhauchen“, sagt Tabouret.