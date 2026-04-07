Traumwetter auf Mallorca zu Ostern und die nächsten Tage leicht bewölkt, aber mit Sonnenschein und bis zu 25 Grad. Das wirft die Apple-Wetter-App für diese Woche aus. Beim Ortsnamen wird man jedoch stutzig. Aus der „Platja de Palma“ wird „Betrunkene“. Es ist kein verspäteter Aprilscherz, auch auf der Apple-Karte wird der Bereich zwischen dem Lokal „Bierkönig“ und „Megapark“ als „Betrunkene“ angezeigt. Die Bezeichnung ist nicht weit hergeholt. In der Bucht von Palma spielt sich in dem Viertel mit der Strandpromenade und zahlreichen Lokalen der berühmte Ballermann auf Mallorca ab. Aufgefallen ist die Bezeichnung der „MallorcaZeitung“, die darüber berichtet.

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Nicht nur auf der Wetter-App und der Apple-Karte gibt es kuriose Bezeichnungen. Auf Google Maps ist in dem Bereich „Platja dels Borratxos“ (auf Katalanisch Strand der Betrunkenen) auf Höhe des Balneario 6 als touristische Attraktion eingetragen. Daneben: Die „Carrer dels Alemanys Borratxos“ - also die „Straße der betrunkenen Deutschen“.

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Bei Google Maps kann grundsätzlich jeder einen neuen Ort oder Eintrag auf der Karte hinzufügen, bei Apple-Maps müssen die Einträge jedoch geprüft und freigegeben werden. Dass genau diese Einträge am beliebten Ballermann-Strandabschnitt zu sehen sind, ist zwar kurios, überrascht aber nicht. Die vom Massentourismus geplagte Bevölkerung steigt in vielen Teilen Spaniens auf die Barrikaden. Die Balearen-Inseln wurden im Vorjahr von Jänner bis September von 16,6 Millionen Menschen besucht - so viele wie noch nie zuvor.

Massentourismus wird zunehmend kritisiert

Auch in anderen Touristenhochburgen Spaniens wie Málaga, Valencia oder Santiago wird der Unmut gegen die beklagte „Invasion“ größer und größer. Um die Welt gingen letzten Herbst unter anderem die Bilder von Demonstranten, die in Barcelona mit Wasserpistolen auf in Cafés sitzende Touristen „schossen“. Mallorca mit weniger als einer Million Einwohnern zählte 13,5 Millionen Touristen, darunter mehr als fünf Millionen Deutsche. Die Kassen klingeln: Insgesamt gaben Urlauber auf den Inseln rund 22,4 Mrd. Euro aus, 12 Prozent mehr als 2023. Tourismus macht mehr als 40 Prozent der Wirtschaftsleistung Mallorcas aus.

Aus Sicht von Mieterverbänden, Umweltschutz- und anderen Gruppen gibt es aber neben Preiserhöhungen viele weitere negative Folgen: Lärm, Staus, Wohnungsnot, Verschmutzung und Umweltzerstörung. Sogar Jaume Bauzà, Tourismusminister der Balearen, warnte: „Wir haben ein Limit erreicht.“