Zuerst Bangen, dann das Aufatmen – und jetzt weiter die Sorge: Der vor dem Timmendorfer Strand an Deutschlands Ostseeküste gestrandete nordatlantische Buckelwal konnte sich mit Hilfe einer gegrabenen Rinne von der Sandbank lösen, an der er über Tage festhing – für das geschwächte Tier natürlich lebensbedrohlich.

Kurs aus der Lübecker Bucht

Danach nahm das Tier Kurs aus der Lübecker Bucht – eben das gestaltete sich aber gestern schwierig: Mehrere Schiffe der Küstenwache eskortieren es – wirklich in Sicherheit ist es erst im offenen Atlantik. „Vor Ort wird versucht, mit Booten eine ,Blockade‘ zu den seichten Gewässern in der Lübecker Bucht zu errichten, damit der Buckelwal im tieferen Gewässer bleibt und hoffentlich hinter Fehmarn weiter in Richtung Dänemark schwimmt. Aber wie die Situation ausgeht, kann derzeit niemand beurteilen oder vorhersagen. Die Lage kann sich natürlich jederzeit ändern“, erklärt Meeresbiologin Tamara Narganes Homfeldt von der Whale and Dolphin Conservation (WDC) die Herausforderung.

Dass sich der Buckelwal in der Nacht befreien konnte, ist in der Tat „nur“ der erste Schritt. „Wenn er dem eingeschlagenen Kurs folgt, gelangt er über das Kattegat bis zur Nordsee und so in den Nordatlantik. Erst wenn er dort wieder vollständig zu Kräften kommt, sich seine Haut erholt und er seinem natürlichen Verhalten nachgeht, kann man von einer erfolgreichen ,Rettung‘ sprechen“, umriss Narganes Homfeldt die Lage.

Vor Ort versuchte man alles, um den Wal zu befreien: Nachdem ein Rettungsversuch mit einem kleinen Saugbagger gescheitert war, hob man am Donnerstag mit einem Schwimmbagger die rettende Rinne aus. Meter um Meter hat sich der Wal durch diese Rinne gekämpft. Auch ein größerer Bagger konnte von Land aus eingreifen, nachdem ein Damm aufgeschüttet worden war, um das schwere Gerät heranzuschaffen.

Der Buckelwal strandete vor Niendorfer Hafeneinfahrt © IMAGO

Was aber brachte den Wal überhaupt in so seichte Gewässer? „Flache Gewässer sind für Wale ein relativ sicherer Ort, ohne natürliche Feinde. Es war die letzten Tage offensichtlich, dass sich der Buckelwal in einem schlechten Gesundheitszustand befindet. Deshalb kann man annehmen, dass er im seichten Gewässer Schutz suchte. Es ist derzeit nicht klar, was der Auslöser für seinen Zustand war.“

Wal war erschöpft, nicht desorientiert

Desorientierung schließt die Expertin aus: „Wale und Delfine können aufgrund von Desorientierung stranden, was aber vor allem für Zahnwale gilt, deren Echolokation in seichtem Gewässer zu Fehlleitungen führen kann. Buckelwale gehören aber zu den Bartenwalen, die anders navigieren. Bei Bartenwalen spielen eher Verletzungen, Erschöpfung oder andere gesundheitliche Faktoren eine Rolle.“

Die Odyssee ging also weiter – und generell herrscht für die Tiere dauernd „Walkampf“, wie Meeresbiologin Narganes Homfeldt betont: Verstrickungen in Fischereiausrüstung, unzureichende Schutzgebiete, durchgehender Unterwasserlärm, Verschmutzung der Weltmeere und diverse Folgen der Klimakrise.