Für eine mehrtägige Exkursion nahm am Sonntag die „Sea Story“, ein 40 Meter langes Tauchboot, Kurs auf. Trotz schlechter Wetterbedingungen und Warnungen ging es von der ägyptischen Küste in der Nähe von Marsa Alam auf in das Abenteuer, das sich in ein Unglück verwandelte.

Schiffsunglück forderte Todesopfer

44 Menschen befanden sich am Tauchboot, das am frühen Montagmorgen aufgrund hoher Wellen 80 Kilometer vor der Küste kenterte. 33 Menschen konnten gerettet werden, einige gelten noch als vermisst, für sechs Menschen kam jede Hilfe zu spät.

Luftblase als Lebensretter

Zu den Geretteten zählt auch ein belgisches Ehepaar, dessen Überleben außergewöhnlich war. Christophe (37) und seine Frau Lucianna (30) wurden mit dem Wrack in die Tiefe gezogen. Im Rumpf des sinkenden Schiffes, in dem sie landeten, bildete sich eine Luftblase, die die Rettung für das Ehepaar darstellte. „Wir verstehen nicht, wie wir in dieser Luftblase gelandet sind“, berichtet der Belgier in einem Video.

35 Stunden im Wasser

Insgesamt 35 Stunden verharrte das Ehepaar in der Luftblase, während um sie herum das Wasser in das Wrack hineindrang. Sehen konnten die Belgier nichts, jedoch mit ihrem Handy filmen. Gefunden wurde das Ehepaar körperlich unversehrt, dennoch sitzt der Schock noch tief.

Außergewöhnlich

Experten zufolge war das Überleben des belgischen Ehepaars außergewöhnlich. Luftblasen können sich am Meeresgrund bei gesunkenen Schiffen bilden. Atmen kann man in der Blase so lange, bis der Sauerstoff aufgebraucht ist, was in den meisten Fällen nicht lange von Dauer ist. „Wie lange man in einer solchen Blase überlebt, hängt von ihrer Größe, der Anzahl der Menschen und deren Stresslevel ab. Sogar vier Stunden zu überleben, ist enormes Glück – über 30 Stunden, wie es den belgischen Überlebenden gelang, ist ein zweites Leben“, erklärt U-Boot-Experte Philippe Epelbaum.