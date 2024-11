Erste Hilfe leistete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einer Frau an Bord eines Flugzeugs. Bei einer Passagierin hatte es einen medizinischen Notfall gegeben. Die Crew hatte daraufhin Mitreisende um Hilfe gebeten und die deutsche Spitzenpolitikerin bot als ausgebildete Ärztin ihre Hilfe an.

Von der Leyen ist ausgebildete Ärztin

Auf dem Kurzstreckenflug von Zürich nach Brüssel versorgte von der Leyen die Frau. Am Flughafen in Brüssel übernahm schließlich medizinisches Personal die Versorgung der Passagierin. Weitere Details zur Art des Notfalls wurden nicht bekannt. Die EU-Kommissionspräsidentin befand sich auf der Rückreise vom G-20 Gipfel in Rio de Janeiro nach Brüssel. Von der Leyens Büro bestätigte den Vorfall.

Ursula von der Leyen studierte in den 1980er Jahren Medizin an der Medizinischen Hochschule Hannover, schloss mit einer Approbation als Ärztin ab und promovierte als Dr.med. Danach arbeitete sie einige Jahre als Assistenzärztin in einer Frauenklinik, bevor sie schließlich in die Politik ging. Neben Medizin hat die Deutsche auch Volkswirtschaftslehre studiert.