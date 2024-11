Ihr Sohn habe sie nie kennengelernt, er wurde in einer Pflegefamilie untergebracht. Die aus Ungarn stammende Betty Szabó kam als 18-Jährige nach Amsterdam und arbeitete als Sexarbeiterin in der niederländischen Hauptstadt auf den weltberühmten "Wallen" - dem Rotlichtviertel - wo Frauen in rot erleuchteten Fenstern offen ihre Dienste anbieten. Betty wurde schwanger, doch arbeitete weiter. Kurz nach der Geburt kehrte sie zurück. Drei Monate später wurde Betty ermordet.

Am 19. Februar 2009 machen sich zwei von Bettys Kolleginnen Sorgen. Sie haben sie nicht gesehen und hören auch keine Musik aus ihrem Zimmer. Gegen 1.00 Uhrs schauen sie nach und finden Betty in einer großen Blutlache - sie wurde mit Dutzenden Messerstichen ermordet. Eine große Untersuchung der Polizei bleibt erfolglos. Vom Täter fehlt jede Spur.

Nun unternimmt das Cold-Case-Team der Polizei einen letzten Versuch. Auf den Fenstern des Gebäudes, in dem der Mord verübt wurde, informieren Sticker über Betty und den Fall. Vor allem aber erregt das lebensgroße Hologramm Aufmerksamkeit. Mit 3D-Technik entstand eine Computersimulation. Eine junge Frau mit einer großen Tätowierung auf dem Barhocker im Fenster. Mit Rücksicht auf die Angehörigen ähnelt sie Betty aber kaum.

Die Polizei ist davon überzeugt, dass jemand mehr wissen muss. "Betty wurde an einem der lebhaftesten Orte von Amsterdam ermordet. Menschen müssen etwas gesehen oder gehört haben." Die Belohnung für den entscheidenden Tipp beträgt 30.000 Euro.