Ein älteres Ehepaar ist im niederbayerischen Landshut in Deutschland getötet aufgefunden worden. Die Polizei hat die Tochter der beiden Opfer vorläufig festgenommen. Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, hieß es am Freitag. Die 41-Jährige sei in der Nähe des Tatorts gefasst worden. Nähere Informationen zu Tathergang und Motiv lagen zunächst nicht vor.

Gegen Freitagmittag hatte ein 44 Jahre alter Mann der Polizei mitgeteilt, seine Schwester habe ihn mit einem Messer verletzt. Die Eltern befänden sich tot in dem Haus. Mit einem Hubschrauber, mehreren Streifenfahrzeugen und rund 60 Einsatzkräften sei nach der 41-jährigen Tochter gesucht worden, so die Polizei.