Das Vermögen von Hollywood-Schauspielerinnen und -Schauspielern ist beneidenswert: Im Jahr 2023 verdiente Adam Sandler als am besten bezahlter Schauspieler rund 66,7 Millionen Euro. Auch „Barbie“-Hauptdarstellerin und frisch gebackene Mutter Margot Robbie darf sich auf dem zweiten Platz über mehr als 54 Millionen Euro freuen. Doch welche weiteren Berufe kassieren in Hollywood ebenso stattliche Summen ab? Und welche müssen eher kleinere Brötchen backen? Achtung, Spoileralarm: Richtig arm wird in der Traumfabrik niemand, hier muss keiner am Hungertuch nagen. „The Hollywood Reporter“ hat dazu eine Liste veröffentlicht, die wir Ihnen auf keinen Fall vorenthalten wollen:

Regisseur

Wer mit Ridley Scott mithalten kann, würde für einen Film um die 20 Millionen Dollar kassieren. Der Nachwuchs an Regisseuren verdient im Schnitt eine Million oder weniger an Dollar. Die Directors Guild of America hat einen Tarif für einen High-Budget-Film von ungefähr 23.767 Dollar pro Woche, mit einer garantierten Beschäftigungsdauer von 10 Wochen.

TV-Autoren

Nach dem WGA-Streik erhalten festangestellte Autoren jetzt 4940 Dollar pro Woche für garantierte 20 Wochen. Showrunner, die ihre eigenen Shows produzieren, können Pilot-Drehbücher für 225.000 bis 500.000 Dollar verkaufen. Die früheren 40-Millionen-Dollar-Deals sind nun im Bereich von 10 bis 15 Millionen.

Stuntdarsteller

Wer den Adrenalinkick sucht und auch kein Problem damit hat, sich hie und da einmal zu verletzen, kann sein Glück aufs große Geld als Stuntdarsteller versuchen. Der Verdienst startet bei 1200 Dollar pro Tag oder 4500 pro Woche, variiert jedoch natürlich je nach Darsteller.

Make-up Artist und Stylist

In Sachen Fashion und Beauty ist man in Hollywood an der richtigen Adresse, denn die Stars vor der Kamera müssen von der besten Seite gezeigt werden. Da hat ein kleines Glow-up noch keinem geschadet. Make-up-Artisten verdienen im Schnitt 1000 bis 1250 für jede Verwandlung der Stars. 20 Prozent werden jedoch an die Booking-Agentur gezahlt.

Wer sich als Stylistin oder Stylist in Hollywood einen Namen gemacht hat, kann pro Auftrag um die 1500 Dollar verlangen. Für Extrawünsche oder Änderungen gibt es natürlich eine zusätzliche Gage. Während der Preisverleihungssaison muss ebenso ein Aufschlag an die Stylistinnen und Stylisten gezahlt werden.

Öffentlichkeitsarbeit

Ein PR-Manager mittleren Niveaus in einer Firma, die sich auf persönliche PR spezialisiert, kann zwischen 100.000 und 150.000 Dollar verdienen. Erfahrene PR-Profis, die ihre eigene Boutique-Agentur führen, können über 1 Million Dollar einnehmen. In einem Studio wie Disney zu arbeiten, kann noch lukrativer sein – kürzlich wurde eine Position als Senior Vizepräsident für Kommunikation mit einem Gehalt von 327.000 bis 450.000 Dollar ausgeschrieben.

Anwalt

Rechtsstreitigkeiten stehen nicht nur im „normalen Leben“ an der Tagesordnung. Auch in Hollywood wird nicht selten gezofft. Hollywood-Juristen, die auf Provisionsbasis von fünf Prozent arbeiten, statt nach Stunden abzurechnen, beginnen mit Gehältern zwischen 175.000 und 250.000 Dollar, wobei die Spitzenverdiener jährlich zwischen 5 und 15 Millionen Dollar einnehmen.

Animateur

Ein Mitglied der „Animation Guild“ verdient als Assistent rund 1800 Dollar pro Woche, während ein leitender Animationsautor fast 3000 Dollar pro Woche erhält.