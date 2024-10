Gute Nachricht: Die seit Sonntag vermisste Karolin S. ist wieder aufgetaucht, ihr geht es gut. Die 36 Jahre alte Mutter wurde Mittwochnachmittag von der Polizei gefunden, berichtet die „Bild“-Zeitung. Mehr Details werden derzeit nicht veröffentlicht.

Seit Samstagmorgen fehlte von der 36-Jährigen jede Spur. Besonders rätselhaft: Die Mutter verschwand aus einem Feriendorf am Ortsrand von Lauscha in Thüringen - ihr Baby ließ sie unbeaufsichtigt zurück. Eine groß angelegte Suchaktion blieb erfolglos. „Karolin Schönemann wurde auch bei der erneuten groß angelegten Suche am Dienstag nicht gefunden“, sagte eine Polizeisprecherin der „Bild“-Zeitung. Bis es neue Hinweise gebe, werde es keine weitere Suchaktion geben. Die Polizei hofft auf Mithilfe der Bevölkerung.

Baby in Obhut des Jugendamtes

„Dem Baby geht es gut“, heißt es von den Behörden. Nach einem ersten Gesundheitscheck im Krankenhaus wurde das Kind dem Jugendamt übergeben. Rund 100 Helfer von Polizei, Feuerwehr, Hundestaffel, Bergwacht, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk hatten in den vergangenen Tagen zu Fuß und mit Wärmebilddrohnen nach der Mutter gesucht.