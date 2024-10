Zum ersten Mal seit dem Schiffsunglück vor Palermo am 19. August ist Videomaterial der auf Grund gesunkenen Luxusyacht „Bayesian“ veröffentlicht worden. Darin ist ein Teil der Backbordseite des Schiffes zu sehen, das in einer Tiefe von 50 Metern liegt. Zu erkennen sind auch zwei Bullaugen, bei denen es sich um die Gästekabinen handeln dürfte. Hier könnten sich Luftblasen gebildet haben, in denen die Gäste des Schiffes bis zu ihrem Tod ausgeharrt haben, vermuten die Ermittler.

Sieben Todesopfer

Die Bilder wurden von einem Taucher aufgenommen, der das Wrack untersucht hatte und vom privaten italienischen TV-Kanal Rete 4 im Rahmen der Politshow „Quarta Repubblica“ ausgestrahlt. Das Videomaterial wird von den Ermittlern analysiert, die weiterhin nach dem Grund für das Unglück mit sieben Todesopfern suchen.

Die mit der Bergung beauftragte Firma arbeitet inzwischen an einem Konzept für die Bergung der Luxusyacht, das dem sizilianischen Hafenamt vorgelegt werden muss. Sobald die Verwaltungsverfahren abgeschlossen sind, kann die Aktion beginnen. Damit erhofft sich die im Fall ermittelnde Staatsanwaltschaft Antworten auf die Frage nach der Unglücksursache.

Sorge um vertrauliche Informationen

Die Ermittler hatten zuletzt eine verstärkte Überwachung des Wracks gefordert. Sie befürchten, dass streng vertrauliche Informationen, die sich angeblich in den Tresoren des Schiffes befinden, für ausländische Regierungen wie jene Russlands oder Chinas von Interesse sein könnten, berichtete der US-Sender CNN.

Nach Angaben des Senders, der einen Beamten zitierte, der an den Bergungsplänen beteiligt ist, befinden sich im Schiff wasserdichte Tresore, die zwei verschlüsselte Festplatten mit geheimen Informationen enthalten sollen, darunter Zugangscodes und andere sensible Daten. Der britische Tycoon Mike Lynch, der beim Schiffsunglück mit sieben Toten ebenfalls ums Leben gekommen ist, war Gründer des Cybersicherheitsunternehmens Darktrac.

Die „Bayesian“ sank während eines schweren, plötzlichen Unwetters vor dem Hafen von Porticello in der Nähe von Palermo, der Hauptstadt der italienischen Insel Sizilien. Das Schiff befand sich im Besitz der auf der Isle of Man ansässigen Gesellschaft Revtom Limited, die wiederum im Besitz von Angela Bacares, der Witwe des britischen Milliardärs Mike Lynch, steht. Lynch und seine 18-jährige Tochter Hannah kamen beim Schiffsunglück zusammen mit weiteren fünf Menschen ums Leben.