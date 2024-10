Wenn sich Mark Zuckerbergs Ehefrau Priscilla Chan einen Minivan wünscht, dann ist das für den Facebook-Gründer ein willkommener „Side Quest“ - eine freiwillige Nebenaktivität: Auf Facebook veröffentlichte der 40-jährige Milliardär Fotos des zum Minivan umgebauten Porsche Cayenne. Das deutlich verlängerte Fahrzeug bekam auf der Rückseite eine automatische Schiebetür, die sich nach hinten öffnet. 126.000 Likes und fast 20.000 Kommentare waren die Folge.

Umgebaut wurde der Cayenne, der in den USA mehr als 200.000 Dollar kostet, von der Tuning-Werkstatt „West Coast Customs“. Regulär verkauft wird der Cayenne Turbo GT mit bis zu 650 PS starken Motoren. Chan merkte an, dass in ihrem Wagen auch ein „Boost Mode“ für zusätzliche Beschleunigung eingebaut worden sei. Für sich selbst hat Zuckerberg einen farblich passenden 911 GT3 Touring mit Schaltgetriebe bestellt.