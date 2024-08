Ganz in türkis, mit einer silbernen Robe: So steht Priscilla Chans Abbild nun unter einem großen Baum. Eine römische Tradition solle damit wiederbelebt werden.

Jede Person zeigt Liebe und Zuneigung in unterschiedlicher Art und Weise. Wer das nötige Kleingeld hat, offenbar gerne auch in Form einer Statue. So wie Facebookgründer Mark Zuckerberg (40), der eine Skulptur seiner Ehefrau Priscilla Chan (39) anfertigen ließ.

Am Dienstag postete der Milliardär auf Instagram ein Bild und kurzes Video von seiner neuesten Gartendeko. Über zwei Meter ist die türkise Statue von Chan groß, um deren Körper ein silberner Umhang zu wehen scheint. Die selbst nur 1,65 Meter große Kinderärztin wirkt im Morgenmantel mit ihrer türkisen Tasse daneben sehr unscheinbar.

„Die römische Tradition, Skulpturen von seiner Frau anzufertigen, wird wiederbelebt“, erklärte Zuckerberg in dem Beitrag die Intention dahinter. Sein Dank gelte dem Künstler Daniel Arsham, der die Statue angefertigt hat. Chan selbst postete das Bild mit ihr neben der Statue in ihrer Instagram-Story mit den Worten: „Du kannst mich nicht übersehen!“

Laut „Der Spiegel“ habe es eine derartige Tradition im römischen Reich allerdings gar nicht gegeben. Frauen wurden im Gegensatz zu Männern und Göttern nur selten als Statue verewigt und wenn eher dann, wenn sie bereits gestorben waren.

„Einfach ein Dienstagabend“ bei den Zuckerbergs?

Die Reaktionen auf Social Media über das besondere Geschenk an seine Frau fielen unterschiedlich aus. „Die richtige Frau verwandelt einen Jungen in einen echten Mann“, zeigte sich etwa UFC-Kämpfer Alexandre Pantoja begeistert. „Das ist die Milliardär-typischste Sache, die man machen kann“, meinte ein anderer User. Moderatorin Gayle King interessierte sich dafür, ob es eine Hintergrundgeschichte dazu gibt, oder es „einfach ein Dienstagabend“ im Hause Zuckerberg gewesen sei.

Der Meta-Chef sorgt immer wieder mit außergewöhnlichen Aktivitäten und Vorhaben für Aufsehen. Seit längerem steht ein Boxkampf mit Tesla-Boss Elon Musk im Raum. Konkretes Datum wurde noch keines festgelegt, im vergangenen November bremste Zuckerberg dann auch noch ein Kreuzbandriss aus. Ende des vergangenen Jahres wurde zudem publik, dass der 40-Jährige offenbar ein Riesen-Anwesen inklusive 460 Quadratmeter großem Bunker auf Hawaii bauen lassen will. Die Koolau Ranch (Kostenpunkt geschätzt rund 270 Millionen US-Dollar) soll eine eigene Energie-, Essens- und Wasserversorgung bieten. Sollte die Welt untergehen, weiß man nun, wo Mark Zuckerberg zu finden ist.

