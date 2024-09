Eine am vergangenen Wochenende in einer Vorstellung des Circus Krone in München vor Publikum sechs Meter in die Tiefe gestürzte Akrobatin ist aus dem künstlichen Koma erwacht. Der Zustand der Artistin Amalia Avanesian sei stabil, teilte der Circus Krone am Donnerstag mit. Die 29 Jahre alte Frau hatte bei ihrem Sturz während einer Vorstellung am Samstag in Burghausen ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. „Inzwischen ist sie aber aus dem künstlichen Koma erwacht und ansprechbar.“

Das Unglück ereignete sich auf der aktuellen Deutschlandtournee des Circus Krone. Die zu dem preisgekrönten Duo Flash of Splash zählende Artistin zeigte mit ihrem Partner eine Nummer an den Strapaten, das sind für die Luftakrobatik genutzte Bänder. Dabei rutschte die 29-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache ab und stürzte vor den Augen des Publikums in der fast ausverkauften Vorführung in die Tiefe.