In Italien hat ein tragischer Unfall zum Tod der 30-jährigen Chiara aus Padua geführt. Sie wurde von einem Onyxstein getroffen, der von einem Balkon im Spanischen Viertel Neapels fiel. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen und intensiver ärztlicher Bemühungen erlag sie ihren Verletzungen nach einem 24 Stunden langen Überlebenskampf im Krankenhaus.

Der „Corriere della Sera“ berichtet, dass Chiara und ihr Freund den historischen Ort besichtigten, als der Unfall geschah. Ihr Freund vermutete zunächst einen Schwächeanfall, bis er das Blut bemerkte. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und befragte Zeugen. Eine Augenzeugin berichtete: „Das Mädchen wurde von einer Steinstatue getroffen.“ Anfangs war unklar, wo genau die Statue platziert war und wie es zu dem tödlichen Vorfall kommen konnte. In den darauffolgenden Stunden wurde der Hergang allerdings immer klarer.

Statue fiel aus etwa zehn Metern Höhe

Die Identifizierung der genauen Wohnung im alten Gebäude mit vielen Fenstern und Balkonen war komplex, gelang aber. Die Statue, ein etwa zwei Kilogramm schweres Dekorationsobjekt, wurde nach draußen gebracht und aus etwa zehn Metern Höhe fallen gelassen, zerbrach am Geländer eines darunterliegenden Stockwerks und ein Splitter traf Chiara.

Nach Chiaras Tod wurde eine Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Luca Zaia, der Präsident der Region Venetien, drückte der Familie sein Mitgefühl aus und dankte den Rettungskräften. „Die Nachricht von ihrem Tod erschüttert uns und macht uns traurig. In diesem schmerzhaften Moment spreche ich mein Beileid und meine Anteilnahme gegenüber ihrer Familie, ihren Freunden und all jenen aus, die sie liebten und jetzt um sie trauern“, so Zaia.