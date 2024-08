In Italien hat sich ein Mann gestellt, der nach eigenen Angaben vier ältere Menschen getötet hat. Wie die Zeitung "Corriere della Sera" am Freitag im Internet berichtete, erschien der 48-Jährige am Vortag auf einer Wache in Caserta im Süden Italiens und sagte: "Ich brauche jemanden, der mich aufhält. Wenn ich weiterarbeite, würde ich es wahrscheinlich wieder tun."

Opfer waren Krebspatienten

Der Mann sagte laut der Website von "La Repubblica" mit Blick auf seine Opfer: "Ich wollte sie von ihrem Leid erlösen." Dem "Corriere della Sera" zufolge hatten die vier älteren Menschen, um die er sich kümmerte, alle Krebs. Der Mann soll sie getötet haben, indem er die Dosierung der verschiedenen Medikamente, die sie einnahmen, einschließlich der Schmerzmittel, erhöhte.

Zwei seiner Opfer sollen identifiziert worden sein: ein 95-jähriger Mann, der im März dieses Jahres starb, und ein 88-jähriger Mann, der im Dezember 2023 starb. Ihre Todesfälle seien aufgrund ihres Gesundheitszustands nicht als verdächtig angesehen worden. Die beiden anderen Todesfälle sollen auf das Jahr 2014 in der Stadt Latina, unweit von Rom, zurückgehen.