Der zweite Jahrestag der Thronbesteigung des britischen Königs Charles III. ist am Montag mit Kanonensalven begangen worden. Im Londoner Hyde Park und an anderen Orten donnerten Schüsse. Eigentlich jährte sich das Ereignis bereits am Vortag, dem zweiten Todestag Queen Elizabeths II. - doch an Sonntagen werden traditionell keine Salutschüsse abgefeuert. Charles (75) war seiner Mutter mit deren Tod automatisch auf den Thron gefolgt.

Er und seine Frau, Königin Camilla (77), verbrachten den Todestag der langjährigen Monarchin auf Schloss Balmoral in den schottischen Highlands. Dort war Elizabeth am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren gestorben.

Für Charles war vor allem das zweite Jahr nach seiner Thronbesteigung eine große Herausforderung. Im Februar wurde bekannt, dass er an Krebs erkrankt ist. Nur Wochen später machte auch seine Schwiegertochter Kate eine Krebsdiagnose öffentlich.

Charles hat seine öffentlichen Aufgaben inzwischen weitgehend wieder aufgenommen. Im Herbst will das Königspaar für einen offiziellen Besuch nach Australien und Samoa reisen.