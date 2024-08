Am Sonntag, den 25. August 2024, ereignete sich in Island eine tragische Katastrophe, als eine beliebte Eishöhle am Breiðamerkurjökull-Gletscher einstürzte, während sich eine Gruppe von Touristen darin befand. Berichten zufolge wurden dabei mehrere Personen verletzt und mindestens zwei Menschen sind weiterhin unter den Eis- und Gesteinsmassen eingeschlossen.

Die betroffene Gruppe, bestehend aus rund 25 Personen, besuchte die bei Touristen beliebte Höhle, als gegen 15 Uhr Ortszeit die Höhle einstürzte. Einige der Besucher, die sich zum Zeitpunkt des Einsturzes bereits außerhalb der Höhle befanden, entkamen nur knapp der Katastrophe. Zwei Touristen erlitten ernsthafte Verletzungen und konnten von Rettungskräften geborgen werden.

Rasche Rettung ungewiss

Die Rettungsmaßnahmen gestalteten sich äußerst schwierig. Zwei Hubschrauber der isländischen Küstenwache sowie spezialisierte Rettungsteams wurden umgehend zum Unglücksort entsandt. Die komplexen Bedingungen am Gletscher, die durch die brüchige Struktur des Eises und die andauernde Instabilität des Geländes verschärft werden, erschweren die Rettungsarbeiten zusätzlich. Laut Hjördís Guðmundsdóttir, einer Sprecherin für öffentliche Sicherheit, seien die Aussichten auf eine rasche Rettung der Eingeschlossenen ungewiss.

Experten koordinieren Rettungsarbeiten

Einige Überlebende berichteten, sie hätten das charakteristische Krachen des Eises gehört, als sie die Höhle nur Minuten zuvor verlassen hatten. Erst später, als sie die Nachrichten sahen, wurde ihnen das volle Ausmaß des Unglücks bewusst. Der Chef der isländischen Polizei, Sveinn Kristján Rúnarsson, bestätigte, dass Experten vor Ort seien, um die Rettungsarbeiten zu koordinieren. Wie lange die Rettungsaktion noch dauern könnten, ist bislang unklar.

Diese Tragödie in Island lenkt erneut die Aufmerksamkeit auf die potenziellen Gefahren bei Abenteuertouren in der Wildnis des Landes, insbesondere in instabilen Gletscherregionen, die durch den Klimawandel zunehmend bedroht werden