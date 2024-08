Es ist ein ungewöhnlicher Fall, der derzeit in den USA für Aufregung sorgt. Eine 42-jährige Ärztin starb Anfang des Jahres an einer allergischen Reaktion im Vergnügungspark Disney World in Orlando. Zuvor hatte ihr Ehemann mehrfach darauf hingewiesen, dass seine Frau gegen Milchprodukte und Nüsse allergisch sei. Die Bestellung von veganen Pommes, Jakobsmuscheln, Zwiebelringen und veganem Hirtenkuchen führte bei der Frau dennoch zu Atemnot. Auch die herbeigerufenen Notärzte konnten sie nicht mehr retten.

Witwer fordert von Disney 50.000 Dollar

Eine Klage des Witwers wollte der Konzern zunächst abweisen. Man verwies auf die Nutzungsbedingungen des Streamingdienstes Disney+, in denen es heißt, dass etwaige Klagen nur außergerichtlich im Rahmen eines Schiedsverfahrens erhoben werden dürfen. Diese Bedingungen hatte der Mann 2019 im Rahmen eines einmonatigen Probeabos akzeptiert.

Inzwischen hat Disney jedoch eingelenkt und ist mit einem Gerichtsverfahren einverstanden. „Wir haben uns entschieden, auf unser Recht auf ein Schiedsverfahren zu verzichten und die Angelegenheit vor Gericht zu verhandeln“, sagte ein Unternehmenssprecher dem Spiegel. Die besonderen Umstände rechtfertigten „ein sensibles Vorgehen, um eine Lösung für die Familie zu finden, die einen so schmerzlichen Verlust erlitten hat“.

Den Versuch von Disney, die Klage abzuweisen, bezeichnete der Anwalt als „absurd“. Der überlebende Ehemann der Verstorbenen fordert von Disney in dem Prozess nun 50.000 Dollar.