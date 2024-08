Alkoholfreie Alternativen zu herkömmlichem Bier liegen im Trend – auch auf dem Münchner Oktoberfest. Doch ein eigener alkoholfreier Biergarten auf dem Festgelände ist undenkbar, wie Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner und die Wirte-Sprecher Peter Inselkammer und Christian Schottenhamel am Wochenende betonten. "Der bayerische richtige Ausdruck wär: so a Schmarrn", wies Schottenhamel dahingehende Gedankengänge zurück.

Niemand sei in den Biergärten auf der Wiesn gezwungen, Alkohol zu trinken, betonte Inselkammer: "Die Leute sind letztes Jahr nicht aufs alkoholfreie Bier ausgewichen, sondern eher auf die alkoholfreien anderen Getränke." Der Verkauf von Süßgetränken wie Limonade und gespritztem Apfelsaft stieg demnach deutlich an.

Maß Bier auf der Wiesn zwischen 13,60 und 15,30 Euro

Bier fließt jedes Jahr am Münchner Oktoberfest in rauen Mengen. Vergangenes Jahr wurden rund 6,5 Millionen Liter ausgeschenkt. Damit stieg der Bierkonsum im Vergleich zu 2022 um nicht ganz eine Million Liter, blieb allerdings noch deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. 2019 wurden 7,3 Millionen Liter ausgeschenkt, in den beiden Jahren davor jeweils 7,5 Millionen Liter.

Für eine Maß Bier müssen die Partygäste auf der Wiesn mittlerweile tief in die Tasche greifen. Zwischen 13,60 und 15,30 Euro wird ein Liter des Getränkeklassikers am Oktoberfest 2024 kosten – auch in der alkoholfreien Variante. Das entspricht einer Verteuerung um 3,9 Prozent im Vergleich zu 2023. Damals kostete das Festbier zwischen 12,60 und 14,90 Euro.

Der Bierpreis ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Zu Beginn des Jahrtausends - vor 20 Jahren - war die Maß noch für sieben Euro zu haben, heute bekommt man dafür nicht einmal mehr einen Liter Wasser. Im vergangenen Jahr kostete dieser bereits knapp zehn Euro.