Jedes Jahr strömen Tausende zum traditionellen Münchner Oktoberfest, um sich die Kehle zu befeuchten. Doch wer sich ein kühles Blondes gönnen will, muss in diesem Jahr - vom 21. September bis 6. Oktober - tiefer in die Tasche greifen als je zuvor. Denn die Preise für die Maß Bier (rund ein Liter) sind erneut gestiegen.

Im Vergleich zum Vorjahr verteuerte sich die Maß Bier um 3,9 Prozent und liegt nun zwischen 13,60 und 15,30 Euro. 2023 kostete das Festbier zwischen 12,60 und 14,90 Euro. Die Maß Bier am Oktoberfest ist in den vergangenen Jahren immer teurer geworden. Zu Beginn des Jahrtausends - vor 20 Jahren - war die Maß noch für sieben Euro zu haben, ein Preis, für den man heute nicht einmal mehr einen Liter Wasser bekommt. Dieser kostete im vergangenen Jahr bereits knapp zehn Euro.

Die Preise legt übrigens nicht die Stadt München als Veranstalter fest, sondern dafür sind traditionellerweise die Wirte zuständig. Die Stadtverwaltung kontrolliert sie lediglich auf ihre „Angemessenheit“ - ein dehnbarer Begriff. Dazu vergleicht sie die Preise mit denen großer Gastronomiebetriebe im Münchner Stadtgebiet. Beim Bier liegen diese Preise zwischen 7,70 Euro und 12,80 Euro.