Der Bürgermeister von Triest, Roberto Dipiazza, hat am Mittwoch eine Verordnung unterzeichnet, die die Schließung von Bars und Lokalen im Stadtzentrum ab 23.30 Uhr vorsieht. Von 22 bis 6 Uhr ist der Verkauf von alkoholischen und alkoholfreien Getränken verboten. Die Maßnahme gilt auch für Verkaufsautomaten, teilte die Gemeindeverwaltung mit.

500 Jugendliche bei Razzia identifiziert

Wer sich nicht an die Vorschriften hält, muss mit Strafen von bis zu 3000 Euro rechnen. Die Maßnahme gilt vom 1. August bis zum 14. September. Sie wurde vom Bürgermeister ergriffen, nachdem es zu Gewalttätigkeiten während der Nachtstunden gekommen war. Dabei wurden auch einige Personen verletzt.

Die Polizei hat am Mittwoch 500 Jugendliche im Rahmen einer groß angelegten Razzia im Stadtzentrum Triests und an den örtlichen Stränden identifiziert, um gegen Schlägereien und Mobbing vorzugehen, berichtete die Lokalzeitung „Il Piccolo“ am Mittwoch. Die Jugendgruppen, darunter auch Mädchen, veranstalten Kämpfe für Geld, so die Ermittler. Die Auseinandersetzungen wurden demnach mit Videoaufnahmen dokumentiert und auf mehreren Social-Media-Plattformen veröffentlicht, heißt es in dem Bericht.

Auch die Stadt Udine wurde zuletzt mit dem Phänomen der Jugendkriminalität konfrontiert. So hatte der Bürgermeister von Udine, Alberto Felice De Toni, im Juni eine Verordnung unterzeichnet, die ebenfalls den Verkauf von alkoholischen und alkoholfreien Getränken im gesamten Gemeindegebiet von 21 Uhr Abends bis 8 Uhr Morgens verbietet. Die Maßnahme wurde vom Bürgermeister ergriffen, nachdem es zu Gewalttätigkeiten während der Nachtstunden gekommen war.