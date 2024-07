Der international bekannte Bergsteiger Adriano Bonmassar aus dem Trentino ist am Montagvormittag ums Leben gekommen.

Der 58-Jährige, der in der Vergangenheit auch die Revò-Hütte im Nonstal geführt hat, wollte den 4.478 Meter hohen Gipfel im Wallis über den Hörnligrat mit einem Kameraden in einer Zweierseilschaft erklimmen. Auf einer Höhe von etwa 3.650 Metern wurden die beiden Alpinisten von einem Steinschlag überrascht, wie die Kantonspolizei mitteilte. Er stürzte rund hundert Meter in die Tiefe. Bonmassars Begleiter blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich in einer Höhe von 3.460 Metern.

Die genaue Ursache ist noch nicht vollständig geklärt. Einer ersten Rekonstruktion zufolge hat ein Erdrutsch das Sicherungsseil durchtrennt und Bonmassar mitgerissen.

Die Schweizer Bergrettung, die per Helikopter eingetroffen ist, konnte nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen, wie italienische Medien berichten.

Bereits am Donnerstag war eine Bergsteigerin am Matterhorn tödlich verunglückt. Die Alpinistin stürzte auf einer Höhe von etwa 3.460 Metern über Meer rund 100 Meter über die Ostwand in die Tiefe.