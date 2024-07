Spektakuläre Rettung in Bayern. Freitagabend sollte ein Heißluftballon mit 18 Passagieren und einem Piloten in der Nähe von Regensburg in die Luft steigen. Scheinbar kollidierte der Ballon jedoch beim Aufsteigen mit einer Baumkrone und geriet in Turbulenzen.

Biker als Ersthelfer

Danach trieb der Ballon auf die Donau zu und landete im Wasser. Zum Glück beobachteten Mitglieder eines Motorrad-Clubs den Unfall und eilten direkt zur Hilfe, wie die „Bild“ berichtet. Sie retteten alle Insassen aus dem Wasser, holten sogar die Ballonhülle aus dem Wasser und sicherten sie ab, damit sie nicht weitertreibt. Den ganzen Ballon haben die Einsatzkräfte, die mit einem Großaufgebot vor Ort waren, aus dem Wasser geborgen. Zwei Männer und eine Frau wurden bei dem Unfall leicht verletzt und von der Rettung versorgt.

Gegenüber der „Bild“ sagt der Betreiber der Ballonfirma, dass die Hülle nur ein Loch davon getragen hat. „Was genau die Ursache war, müssen die Untersuchungen des Luftfahrt-Bundesamtes klären“, sagt er.