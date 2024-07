Der Bub wollte am Dienstagabend eine Straße in Kassel überqueren und wurde von dem Einsatzfahrzeug erfasst. Die Ermittlungen laufen.

Fünfjähriger in Deutschland von Streifenwagen erfasst: Tot

Nach einem Unfall mit einem Streifenwagen ist ein Fünfjähriger in Deutschland gestorben. Der Bub wollte am Dienstagabend in Kassel eine Straße überqueren, als ein Polizeiauto mit Blaulicht und Martinshorn ihn erfasste, wie die Polizei nach bisherigem Kenntnisstand mitteilte. Rettungskräfte brachten das Kind ins Krankenhaus, wo es seinen schweren Verletzungen erlag. Wie es zu dem tragischen Unfall kam und ob der Bub alleine unterwegs war, wird laut Polizei nun ermittelt.