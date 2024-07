Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist bei einer Demonstration in den Niederlanden festgenommen worden. Polizisten führten die 21-Jährige in Den Haag ab, wie schwedische Medien berichteten. Organisiert worden waren die Proteste demnach von der Organisation Extinction Rebellion (XR). Die Autobahn A12 sei vorübergehend blockiert worden, die Polizei habe auch Wasserwerfer gegen die Demonstration eingesetzt, hieß es in den Berichten weiter.

Schon seit Längerem steht die A12, die durch das Zentrum von Den Haag führt, im Fokus von Protesten. Die Aktivisten wollen erreichen, dass die Niederlande sämtliche staatlichen Subventionen für fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas streichen.

Thunberg war bereits im April bei Protesten in Den Haag festgenommen worden. Polizisten führten die Aktivistin auch Ende Mai bei propalästinensischen Protesten gegen die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest (ESC) in Malmö ab. Vor rund zwei Wochen war Thunberg zudem bei einem XR-Protest in der finnischen Hauptstadt Helsinki festgenommen worden.