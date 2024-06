Ein tragischer Arbeitsunfall ereignete sich auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Rom in Italien. Ein 31-jähriger Erntehelfer aus Indien verlor sein Leben, als er in eine landwirtschaftliche Maschine geriet und tödlich verletzt wurde. Bei dem Unfall wurde ihm der rechte Arm abgetrennt und die Beine zerquetscht. Den Ermittlungen zufolge brachte ihn sein Chef allerdings nicht umgehend ins Krankenhaus, sondern fuhr ihn mit einem Lieferwagen zu seiner Behausung und ließ ihn dort einfach liegen. Der Arm wurde in einer Kiste daneben entdeckt. Zwei Tage später erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft in dem Fall gegen den Verantwortlichen des Betriebs, einen 37 Jahre alten Italiener, berichtet das deutsche Magazin „Spiegel“. Offenbar hatte der Inder namens Satnam Singh, der vor drei Jahren mit seiner Frau nach Italien gekommen war, keine Arbeitserlaubnis - offen ist auch, ob er sich überhaupt legal im Land aufhielt.

Der Unfall ereignete sich nahe der Gemeinde Borgo Santa Maria 60 Kilometer südlich von Rom, wo vor allem Melonen und Zucchini angebaut werden. Medienberichten zufolge verdienen Erntehelfer dort um die vier Euro pro Stunde. Laut Ermittlungen geriet Singh in eine Maschine, mit der die Felder mit Plastik überzogen werden. Seine Frau war bei dem Unfall in der Nähe. Sie sagte gegenüber der Polizei aus, dass sie den Besitzer angefleht habe, ihnen zu helfen: „Ich habe ihn auf Knien angefleht. Aber er hat uns vor dem Haus abgesetzt und ist weggelaufen.“

Arbeitsunfälle in der Landwirtschaft sind keine Seltenheit, insbesondere während der Erntesaison. Die italienischen Behörden haben wiederholt auf die Gefahren hingewiesen und betonen die Notwendigkeit strenger Sicherheitsvorkehrungen. Gewerkschaften und Arbeitervertretungen fordern seit Jahren bessere Arbeitsbedingungen und Sicherheitsstandards, um solche Tragödien zu verhindern. Der Fall des indischen Erntehelfers rückt erneut die prekären Arbeitsbedingungen vieler ausländischer Arbeitskräfte in den Fokus. Diese Menschen arbeiten oft unter schwierigen und gefährlichen Bedingungen für geringe Löhne. In vielen Fällen fehlt es an ausreichender Sicherheitsausrüstung und Schulungen.