Zu Beginn des neuen Jahrtausends stand der Iberische Luchs kurz davor, vom Antlitz unserer Erde zu verschwinden. Lediglich 62 erwachsene Wildkatzen dieser Art gab es 2001 weltweit noch. Dank intensiver Artenschutzbemühungen sieht die Situation etwas mehr als zwei Jahrzehnte später deutlich besser aus. Die International Union for Conservation of Nature (IUCN), ehemals Weltnaturschutzunion, stuft den Iberischen Luchs laut neuester Fassung der Roten Liste offiziell nicht mehr als vom Aussterben bedrohte Art ein. Inklusive der Jungtiere geht die IUCN von einer Population von mehr als 2000 Tieren aus.

Thailand wird zum Pionierstaat in Südostasien. Als erstes Land aus dieser Region ermöglicht das Königreich künftig die „Ehe für alle“. Am Dienstag stimmte nach dem Unterhaus auch der Senat mit großer Mehrheit für einen entsprechenden Gesetzentwurf. Das Gesetz muss nun noch von König Maha Vajiralongkorn unterzeichnet werden. In Asien haben bisher nur Taiwan und Nepal das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehen gesetzlich verankert.

Der Thermomix gilt in der Kochszene gemeinhin als Alleskönner. Dass das Küchengerät aber sogar dazu taugt, Küken auszubrüten, wussten wohl viele nicht. Britta Lantz aus Lübeck war sich dessen hingegen bewusst und rettete so drei Chabo-Küken das Leben. Insgesamt zehn Eier holte sie aus dem verwaisten Nest ihrer Glucken, sieben davon waren offenbar schon zu kalt für lebensfähige Küken. Pünktchen, Marshmallow und Princess, wie Lantz die drei Jungvögel nannte, fanden hingegen im Thermomix geeignete Bedingungen vor, um gesund und munter das Licht der Welt zu erblicken.

Das nennt man wohl ein ausgezeichnetes Klo. Die Hellweg-Realschule in Unna (Nordrhein-Westfalen) wurde im Rahmen des Wettbewerbs „Toiletten machen Schule“ für ihr Konzept für mehr Sauberkeit auf den Toiletten ausgezeichnet. Wandbilder und Pflanzen machen die Klos freundlicher, für die Stimmung sorgen Discolichter und Partymusik. Auf die Sauberkeit achten die Schüler selbst. Der Wettbewerb wurde von German Toilet Organization (GTO) ausgeschrieben. Deren Dachorganisation, die „World Toilet Organization“ (WTO), hat es sich zum Ziel gesetzt, die Toiletten- und Sanitärbedingungen weltweit zu verbessern.

Eine kurze Klopause auf einer Autobahnraststätte in Oberbayern hätte einem 20-Jährigen beinahe den Traum von seinem neuen Auto zerstört. Der junge Mann vergaß nämlich seine Handtasche, in der er die Kaufsumme von 26.000 Euro in bar transportierte. Zwei ehrliche Finder gaben die Handtasche jedoch bei einem Arbeiter ab, der aufgrund der Summe die Polizei verständigte. In der Tasche befand sich außerdem der Reisepass des Besitzers, der nach rund zwei Stunden überglücklich sein Geld zurückerhielt.