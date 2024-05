Zwischen 1 zu 500.000 und 1 zu einer Million – verschwindend gering ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leukämie-Erkrankte einen passenden Stammzellspender finden. „Deshalb ist es so wichtig, dass sich viele potenzielle Spender registrieren lassen und in der weltweiten Datenbank gespeichert sind“, sagt Michael Bauer. Der 26-Jährige hat am Freitag gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein „Geben für Leben“ und Ringana eine Typisierungsaktion organisiert, um weiteren Menschen das Leben zu retten. Im Vorjahr wurde Bauer selbst zum Lebensretter.

Der 46-jährige Cheng Saephan ist jetzt Milliardär. Der an Krebs erkrankte Einwanderer aus Laos hat in den USA einen 1,3 Milliarden Dollar (1,21 Milliarden Euro) schweren Lotto-Jackpot geknackt. Erst vorige Woche habe er noch eine Chemotherapie erhalten, erzählte der zweifache Familienvater. Er sagte, dass nun seine Gebete erhöht wurden. Seine Familie sei jetzt versorgt und er könne sich einen guten Arzt suchen.

Am Mittwoch verschwand ein Zweijähriger im oberösterreichischen Bezirk Vöcklabruck. In einem unbeobachteten Moment am Nachmittag schlich sich der Kleine aus dem Garten der Familie. Das Absuchen der angrenzenden Gärten blieb aber erfolglos, weshalb der 46-jährige Vater des Buben nach einer halben Stunde die Polizei verständigte. Die Einsatzkräfte kreuzten mit insgesamt vier Streifen auf, und kurz nach 15.00 Uhr gab es dann ein Happy End. Die 13-jährige Schwester des Burschen entdeckte gemeinsam mit einer Polizeistreife ihren kleinen Bruder, woraufhin Polizisten kurze Zeit später den unverletzten Kleinen an die überglücklichen Eltern übergaben.

Der Ausgang des Cup-Finales ist für Fans des SK Sturms ohne Zweifel eine gute Nachricht. Alle Fußballfans dürften sich jedoch mit Luca Kielhauser, Stefan Pflanzl, Sebastian Sulzbacher und ihren Kollegen mitfreuen. Die steirischen Inklusionsbotschafter sitzen allesamt im Rollstuhl und konnten beim Spiel zwischen Sturm und Rapid mitfiebern. Denn: ein umgebauter Bus brachte die Fans nach Klagenfurt – mit tatkräftiger finanzieller Unterstützung des SK Sturm. „Es war ein unbeschreibliches Gefühl, wie die vielen anderen Zuschauer auch im Bus nach Klagenfurt zu fahren. Es war, soweit ich weiß, auch der erste derartige Fanbus überhaupt in Österreich. Das sollte eine Vorbildwirkung haben“, freute sich Pflanzl.

Zwei Jahre lang ging Liutauras Cemolonskas regelmäßig an den Strand, um nach einer verschollenen Lego-Figur Ausschau zu halten; zwei Jahre erfolglos. Doch der Zwölfjährige gab nicht auf und wurde letztlich für seine Beharrlichkeit belohnt. Bei einem von unzähligen Familienausflügen zum Strand der britischen Kleinstadt Marazion fand Cemolonskas endlich den lang-ersehnten Lego-Kraken. Dieser landete vor 27 Jahren im Meer, als ein Container mit 352.000 Paar Schwimmflossen, 97.500 Tauchflaschen. 92.400 Schwerter und eben 4200 seltene Kraken aus Lego von einem Schiff stürzte. Cemolonskas ist „glücklich“ und denkt schon an seine nächste Suche: Sein neustes Ziel: Einen der 33.941 Lego-Drachen zu finden.

Nach zwei Jahren hielt Liutauras Cemolonskas den Kraken in den Händen © Liutauras Cemolonskas / Instagram

Sieben Länder nutzen ausschließlich erneuerbare Energien

Im Jahr 2023 wurden 116 Gigawatt an Windkraftleistungen installiert. Im Vergleich zu 2022 ist das eine Verdopplung und entspricht so viel Energie, wie es braucht, um den Energieverbrauch zu decken, der anfällt, wenn 35.000 Mal ein Fußballstadion mit 80.000 Sitzplätzen voll ist. Aus dem aktuellen Bericht der Windernergiebranche GWEC, der unabhängig bestätigt wurde, gelingt es mittlerweile sieben Ländern weltweit ihren Energiebedarf aus den erneuerbaren Energien - Erdwärme, Wasserkraft, Sonnen- oder Windenergie - zu speisen. Darunter fallen Albanien, Bhutan, Äthiopien, Island, Nepal, Paraguay und die Demokratischen Republik Kongo.