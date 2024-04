Ein heftiger Sturm sorgte einmal dafür, dass fünf Millionen Legosteine, die auf einem Containerschiff geladen waren, im Meer landeten. Mit dem Container verschwanden unter anderem 352.000 Paar Schwimmflossen, 97.500 Tauchflaschen. 92.400 Schwerter und 4200 seltene Kraken aus Lego.

Jetzt, 27 Jahre später, hat ein Junge einen der Kraken an der Küste von Cornwall in England gefunden. Der Finder Liutauras Cemolonskas entdeckte den besonderen Kraken bei einem Familienausflug am Strand der Kleinstadt Marazion. Damit erfüllte sich der Junge einen lang gehegten Traum.

Denn der Fund war alles andere als ein Zufall. Cemolonskas hatte in den vergangenen zwei Jahren intensiv nach der Legofigur gesucht. Neben zahlreichen Fossilien sammelte er zuletzt auch mehrere andere Lego-Figuren aus dem damals gesunkenen Container, doch der Krake war nicht darunter.

Sein Vater sagte der Nachrichtenagentur PA Media: „Wir haben zwei Jahre lang nach dem Kraken gesucht, er ist nicht leicht zu finden. Wir hatten nicht erwartet, ihn überhaupt zu finden.“ Cemolonskas sagte, er sei „glücklich“ und denkt schon an seine nächste Suche: Sein Ziel ist es, einen der 33.941 Lego-Drachen zu finden, die bei dem Vorfall ebenfalls ins Meer gestürzt waren.