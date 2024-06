Mit diesem Fang hat das New Yorker Pärchen nicht gerechnet. Beim Magnet-Fischen zogen James Kane und Barbie Agostini einen Safe mit 100.000 US-Dollar aus einem See in Brooklyn, berichtet die britische Tageszeitung The Guardian.

Am vergangenen Freitag haben sie wie so oft einen starken Magneten an einem Seil befestigt und in einen See im Flushing Meadows Corona Park in Queens geworfen. Jedoch kam diesmal ein Safe mit mehreren 100-Dollar-Bündeln zum Vorschein. Die Scheine waren vom Wasser beschädigt.

Granaten, Schmuck und ein ganzes Motorrad

In einem Interview mit NY1 erzählt James Kane, sie hätten in der Corona-Pandemie mit dem Magnet-Fischen angefangen, um nach Schätzen zu suchen, ohne viel Geld für Ausrüstung ausgeben zu müssen.

Bisher haben sie ein paar alte Waffen, Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg, ein ganzes Motorrad, exotische Münzen und Schmuck gefunden. Es hätte niemand damit gerechnet, dass eines Tages ein Haufen Bargeld am „Angelhaken“ hängen würde.

Was mit dem Bargeld passiert

Das Paar wandte sich nach seinem ungewöhnlichen Fund an die Polizei. Und diese hatte gute Nachrichten für das Paar: Da sich kein Verbrechen mit dem Geldfund in Verbindung bringen und sich der ursprüngliche Besitzer des Safes nicht mehr ausfindig machen lässt, dürfen sie das Geld behalten. „Ich konnte es nicht fassen“, sagt Agostini fassungslos.