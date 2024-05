In den letzten 24 Stunden sind in Nord- und Zentralindien mehrere Menschen an hitzebedingten Erkrankungen gestorben, da die Temperaturen weiterhin in die Höhe klettern. Allein im Regierungskrankenhaus der Region Rourkela im Bundesstaat Odisha wurden am Donnerstag zehn Todesfälle gemeldet, wie die Behörden der Nachrichtenagentur Reuters mitteilten. Weitere hitzebedingte Todesfälle wurden aus den Bundesstaaten Bihar, Rajasthan und Jharkhand sowie aus der Hauptstadt Delhi gemeldet, berichtet die BBC.

Die extreme Hitze trifft Indien während der laufenden Parlamentswahlen, deren Ergebnisse am 4. Juni bekannt gegeben werden. Mahendra Kumar, Bezirksrichter des Bezirks Bhojpur in Bihar, sagte der „Times of India“, dass drei Wahlhelfer und ein Polizist am Donnerstag in der Stadt an einem Hitzeschlag gestorben seien. „Es war der heißeste Tag, und trotz medizinischer Einrichtungen an allen Wahlzentren brachen sie zusammen“, erklärte Kumar. Ein freiwilliger Polizist verlor das Bewusstsein und starb später im Krankenhaus.

Hitze als Bedrohung für Gesundheit

Kumar berichtete außerdem, dass am Donnerstag etwa 30-40 Personen wegen hitzebedingter Beschwerden ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Krankenhäuser in der Region verzeichnen einen Anstieg der Einweisungen aufgrund von Hitzeschlägen. Auch in Delhi starb ein Arbeiter an einem Hitzeschlag, während er im Krankenhaus behandelt wurde.

Das Nationale Zentrum für Krankheitskontrolle Indiens bezeichnet Hitzeschläge als lebensbedrohlich und gibt eine Sterblichkeitsrate von 40 bis 64 Prozent an. Die Hitze in Nord-, Zentral- und Teilen Westindiens hält seit zwei Wochen unvermindert an, wobei die Höchsttemperaturen konstant bei 45-46°C liegen und in einigen Gebieten sogar auf 50°C steigen.

Mehrere Regionen leiden unter schwerem Wasser- und Strommangel aufgrund des erhöhten Verbrauchs. Die hohen Temperaturen haben zu einem Anstieg der Brände in ganz Indien geführt, und die Behörden setzen Drohnen zur Überwachung von Waldbränden in Jammu und Kaschmir ein.

In der vergangenen Woche erlebten Delhi und umliegende Regionen rekordverdächtige Temperaturen von fast 50°C. Videos von Bewohnern, die sich um Wasser aus Tanklastern drängeln, wurden in den sozialen Medien weit verbreitet. Viele Teile der Hauptstadt erleben zudem häufige Stromausfälle. Die Behörden untersuchen noch, ob die am Mittwoch in der Gegend von Mungeshpur gemessene Temperatur von 52,9°C auf einen Sensorausfall an der nahegelegenen Wetterstation zurückzuführen ist.

Eine Studie, die in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Todesfälle durch extreme Hitze in Indien zwischen 2000 und 2004 und 2017 bis 2021 um 55 Prozent gestiegen sind. Hitzeexposition führte 2021 außerdem zu einem Verlust von 167,2 Milliarden potenziellen Arbeitsstunden in Indien. Während viele Teile des Landes regelmäßig Hitzewellen im Sommer erleben, warnen Experten, dass diese nun länger, intensiver und häufiger werden.