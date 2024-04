Knapp drei Wochen nach dem schweren Erdbeben in Taiwan ist der Inselstaat erneut von einem starken Erdstoß erschüttert worden. Wie der Wetterdienst mitteilte, hatte das Beben am Montag eine Stärke von 5,5 (Richterskala). Das Zentrum des Bebens lag demnach wieder in der Region Hualien im Osten Taiwans, die Erschütterungen waren aber auch in der Hauptstadt Taipeh zu spüren.

Berichte über Opfer oder größere Schäden lagen zunächst nicht vor. Die Feuerwehr in Hualien war nach eigenen Angaben im Einsatz, um mögliche Schäden zu überprüfen.

Bei dem Erdbeben der Stärke 7,4 am 3. April waren mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Es war das schwerste Beben in Taiwan seit einem Vierteljahrhundert. Zahlreiche Gebäude in der Stadt Hualien wurden beschädigt, in den umliegenden Bergen löste das Bebens Erdrutsche aus, die etliche Straßen blockierten.